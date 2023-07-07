Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:09, 7 июля 2023Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл разделятся ради денег и имиджа

Принц Гарри и Меган Маркл начнут выстраивать новый имидж отдельно друг от друга

Фото: Mike Coppola / Getty Images for 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala

Меган Маркл и Принц Гарри собираются заняться перезагрузкой своего имиджа. Об этом The Daily Mirror рассказал пиар-эксперт Энди Барр.

Эксперт по брендингу считает, что скандальная пара осознала, что по одиночке они могут заработать больше денег, если каждый займется тем, что его по-настоящему интересует. В связи с этим они разделятся и начнут выстраивать новый личный бренд независимо друг от друга.

Принц Гарри, согласно инсайдерской информации, намерен в одиночку отправиться в турне по Африке. Это путешествие будет совершено как часть стомиллионного контракта со стриминговым сервисом Netflix и станет источником материала для новой документальной ленты. Меган Маркл, в свою очередь, направит усилия на поиск новых выгодных рекламных контрактов.

Романтик во мне говорит, что эта пара разделяет свои карьерные пути, чтобы целиком погрузиться в проекты, которые по-настоящему увлекают каждого из них. Однако внутренний циничный коммерсант твердит, что они просто поняли, что заработают больше, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй»

Энди Баррэксперт по брендингу

Слухи о том, что Меган Маркл намерена возобновить ведение авторского блога The Tig ходят уже давно. В случае реализации этой идеи она, вероятнее всего, сосредоточится на таких темах, как спорт, здоровый образ жизни, еда и мода. Барр полагает, что блог создаст для Меган Маркл идеальную платформу для возможного заключения коммерческих контрактов и увеличит привлекательность ее личного бренда по всему миру и в разных областях.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Драка с братом, первый секс и убийство талибов. В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
Драка с братом, первый секс и убийство талибов.В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
7 января 2023
«Однажды я напьюсь и расскажу все» Есть ли будущее у принца Гарри и когда ждать новых разоблачений королевской семьи?
«Однажды я напьюсь и расскажу все»Есть ли будущее у принца Гарри и когда ждать новых разоблачений королевской семьи?
Сегодня

Барр также предположил, что, если принц Гарри уедет на съемки в Африку, Меган Маркл может отправиться в какой-то из регионов, где ее образ был негативно окрашен, и заняться там продвижением своего бренда. Он добавил, что «ничего из того, что делает эта пара, не происходит тихо и не бывает плохо организовано».

Ранее сообщалось, что известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, не желают работать с принцем Гарри и Меган Маркл. Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

    Венгрия выступила за вступление Швеции в НАТО при одном условии

    В России начали производить отечественные антиблокировочные системы для Lada

    В МОК оценили позицию Движения неприсоединения по допуску россиян к Играм-2024

    Швейцария задумала дать согласие на продажу танков Leopard 2 Германии

    В Кремле отреагировали на желание артистов награждать военных за подбитые танки

    Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

    ФСБ задержала руководителя управления транспорта Пермского края за взятку

    Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи

    Вуайерист с камерой попал на видео в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости