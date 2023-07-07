Принц Гарри и Меган Маркл разделятся ради денег и имиджа

Принц Гарри и Меган Маркл начнут выстраивать новый имидж отдельно друг от друга

Меган Маркл и Принц Гарри собираются заняться перезагрузкой своего имиджа. Об этом The Daily Mirror рассказал пиар-эксперт Энди Барр.

Эксперт по брендингу считает, что скандальная пара осознала, что по одиночке они могут заработать больше денег, если каждый займется тем, что его по-настоящему интересует. В связи с этим они разделятся и начнут выстраивать новый личный бренд независимо друг от друга.

Принц Гарри, согласно инсайдерской информации, намерен в одиночку отправиться в турне по Африке. Это путешествие будет совершено как часть стомиллионного контракта со стриминговым сервисом Netflix и станет источником материала для новой документальной ленты. Меган Маркл, в свою очередь, направит усилия на поиск новых выгодных рекламных контрактов.

Романтик во мне говорит, что эта пара разделяет свои карьерные пути, чтобы целиком погрузиться в проекты, которые по-настоящему увлекают каждого из них. Однако внутренний циничный коммерсант твердит, что они просто поняли, что заработают больше, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй» Энди Барр эксперт по брендингу

Слухи о том, что Меган Маркл намерена возобновить ведение авторского блога The Tig ходят уже давно. В случае реализации этой идеи она, вероятнее всего, сосредоточится на таких темах, как спорт, здоровый образ жизни, еда и мода. Барр полагает, что блог создаст для Меган Маркл идеальную платформу для возможного заключения коммерческих контрактов и увеличит привлекательность ее личного бренда по всему миру и в разных областях.

Барр также предположил, что, если принц Гарри уедет на съемки в Африку, Меган Маркл может отправиться в какой-то из регионов, где ее образ был негативно окрашен, и заняться там продвижением своего бренда. Он добавил, что «ничего из того, что делает эта пара, не происходит тихо и не бывает плохо организовано».

Ранее сообщалось, что известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, не желают работать с принцем Гарри и Меган Маркл. Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.