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09:43, 20 июля 2023Экономика

Российские банки уличили в продаже услуг астрологов и ветеринаров

«Известия»: банки и МФО при оформлении кредита навязывают услуги астрологов и ветеринаров

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

При заключении договора займа российские банки и микрофинансовые организации (МФО) могут навязывать нестандартные дополнительные опции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Службы финансового уполномоченного. 

Например, в соглашении могут быть прописаны юридические услуги в виде «обзора изменений законодательства по запросу клиента», а также консультации психологов, ветеринаров и астрологов. Одна из организаций продавала пособие по эксплуатации квадроцикла или снегохода под видом «непериодического электронного издания Off-road, размещенного на USB-flash-накопителе».

В ЦБ подтвердили наличие такой практики у финорганизаций. Там добавили, что при оформлении кредита клиентам могут навязывать приобретение учебных пособий, услуги телемедицины и даже благотворительные сертификаты на посадку деревьев. Чаще таким занимаются именно МФО, пояснили в регуляторе.

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Стоимость таких продуктов часто включается в тело займа и даже обрастает процентами, рассказал глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава. Таким образом участники финрынка пытаются увеличить свой доход. «Заемщиков уверяют в том, что без покупки дополнительной опции кредит или не одобрят, или его стоимость будет намного дороже», — сказал эксперт.

В тех эпизодах, где Службе финансового уполномоченного удалось подтвердить факты навязывания потребителю дополнительных опций, по ее инициативе клиенту компенсировали полную сумму потраченных на ненужные услуги денег. При этом в службе заверили, что передают все данные о подобных предложениях в ЦБ для принятия необходимых мер.

Ранее в ВТБ сообщили, что злоумышленники в России начали массово генерировать поддельные фото банковских карт через чат-боты в Telegram и с их помощью вымогать деньги. Преступники взламывают аккаунт в мессенджере, пишут знакомым и родственникам его владельца с просьбой перевести деньги, а для перевода присылают фото поддельной карты с именем человека, от которого приходят сообщения. При этом номер, указанный на карте, привязан к счету мошенника.

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    Софья Ермакова
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