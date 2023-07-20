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15:13, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Информация о возобновлении мобилизации в 2023 году не нашла подтверждения

Информация в СМИ о возобновлении мобилизации в России в 2023 году не нашла подтверждения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В СМИ появилась информация о якобы возобновлении в 2023 году мобилизации в России. Однако эти данные не нашли подтверждения.

Информация о том, что министр обороны Сергей Шойгу якобы объявил о начале подготовки России к мобилизации в 2023 году, начала распространяться в русскоязычных медиа в середине июля. Одним из первых эти утверждения опубликовал портал Urfonews.

В материале утверждается, что на заседании группы оперативного руководства Минобороны Шойгу заявил о необходимости подготовки страны к защите в свете непредвиденных угроз. Помимо того, в публикации подчеркивается, что министр объявил о начале подготовки России к мобилизации в 2023 году, и в рамках этого планируется реформирование системы призыва на военную службу.

Минобороны России в своих официальных сообществах в Telegram и во «ВКонтакте» не рассказывало о проведении заседания группы оперативного руководства. Более того, в этих ресурсах отсутствуют публикации за лето 2023 года о предполагаемых заявлениях Шойгу о подготовке к мобилизации. Обнаружить эти заявления в крупных федеральных СМИ (ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс») также не удалось.

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В октябре 2022 года Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации. В марте 2023 года Минобороны заявило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится.

В июне 2023 года Владимир Путин заверил, что в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет. Кроме того, депутат Госдумы и член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев 20 июля назвал слухами утверждения о возобновлении мобилизации в России.

Публикации о якобы заявлении Шойгу о подготовке к мобилизации распространили некоторые русскоязычные медиа, в том числе СМИ (1, 2, 3). Однако крупные и авторитетные издания эту информацию проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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