В убийстве найденного в Москве мальчика признался его 13-летний друг

СКР: подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в Москве оказался его знакомый 13 лет

Подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в Москве оказался его знакомый 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что подросток уже дал признательные показания и описал момент трагедии. Во время обысков у него нашли застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

19 июля в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын днем 18 июля ушел на прогулку и не вернулся. Позже тело ребенка было обнаружено в коллекторе в парке возле Каширского шоссе.

