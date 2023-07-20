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09:01, 20 июля 2023Силовые структуры

В убийстве найденного в Москве мальчика признался его 13-летний друг

СКР: подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в Москве оказался его знакомый 13 лет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в Москве оказался его знакомый 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что подросток уже дал признательные показания и описал момент трагедии. Во время обысков у него нашли застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

19 июля в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын днем 18 июля ушел на прогулку и не вернулся. Позже тело ребенка было обнаружено в коллекторе в парке возле Каширского шоссе.

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    Екатерина Власова
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