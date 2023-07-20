В Набережных Челнах на жилом доме нарисуют мурал с поэтом Мусой Джалилем

В Набережных Челнах на торце жилого дома нарисуют мурал с поэтом Мусой Джалилем

В Набережных Челнах в поселке ГЭС на торце жилого дома номер 9/1 появится мурал, посвященный выдающемуся татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на главного архитектора Набережных Челнов Малику Шамсиеву.

На проспекте Мусы Джалиля мурал нарисует местный художник Марат Билялов. Помимо этого, монументальная живопись появится и на здании школы номер 56. Мурал нарисуют в рамках проекта фестиваля стрит-арта.

Ранее сообщалось, что в гавани парусного центра «Юг Спорт» в Сочи пройдет творческий вечер-фестиваль памяти советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения артиста, которое отметили в январе 2023 года.

