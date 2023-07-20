В Сочи пройдет фестиваль памяти Высоцкого

Фестиваль памяти Высоцкого состоится в гавани парусного центра «Юг Спорт» в Сочи

В гавани парусного центра «Юг Спорт» в Сочи пройдет творческий вечер-фестиваль памяти советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель проекта Влад Фунтяков.

Мероприятие состоится в воскресенье, 23 июля, и приурочено к 85-летию со дня рождения артиста, которое отметили в январе 2023 года.

«В программе фестиваля — состязания юных сочинских яхтсменов, мастер-классы по парусному спорту, фотовыставка и песни Владимира Высоцкого в исполнении сочинских бардов», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Дагестане пройдут показы спектаклей по произведениям народного поэта Расула Гамзатова. Отмечается, что постановки покажут на открытых площадках и в парках трех дагестанских городов Махачкалы, Дербента и Каспийска.

