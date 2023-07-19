В Дагестане покажут спектакли по произведениям Расула Гамзатова

В Махачкале, Каспийске и Дербенте покажут спектакли по произведениям Расула Гамзатова

В Дагестане пройдут показы спектаклей по произведениям народного поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

Отмечается, что постановки покажут на открытых площадках и в парках трех дагестанских городов Махачкалы, Дербента и Каспийска. Показы будут организованы в дни празднования 100-летия со дня рождения поэта.

«Праздничные мероприятия запланированы и во всех муниципалитетах республики», — говорится в сообщении.

Более того, по информации пресс-службы, до конца 2023 года будут представлены премьерные показы спектаклей по произведениям Гамзатова. Их покажут Дагестанский театр оперы и балета, а также Государственный республиканский русский драматический театр имени Максима Горького.

Ранее в июле стало известно, что литературный фестиваль «Дни белых журавлей», который будет проходить в Дагестане с 7 по 9 сентября, соберет более 50 литературных деятелей. В рамках мероприятия, посвященного народному поэту Расулу Гамзатову, пройдет ряд мероприятий в Махачкале, Дербенте и на родине поэта в Хунзахском районе.

