В Кремле ответили на вопрос о боязни чиновников вернувшихся из СВО «мужиков»

Песков: чиновники будут не бояться, а приветствовать вернувшихся из СВО «мужиков»

Российские чиновники будут приветствовать вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) «мужиков». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, не будут ли государственные служащие бояться прихода в органы власти ветеранов спецоперации.

В среду, 20 июля, президент России Владимир Путин заявил о важности участия ветеранов в общественной деятельности и перспективах участников СВО на государственной службе. «И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает. (...) Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих», — заключил Песков.

Ранее в фонде Защитники Отечества назвали семью надежным тылом ветеранов спецоперации. Глава фонда Анна Цивилева подчеркнула, что патриотизм прививается гражданам именно в семье.