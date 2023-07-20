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13:18, 20 июля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о боязни чиновников вернувшихся из СВО «мужиков»

Песков: чиновники будут не бояться, а приветствовать вернувшихся из СВО «мужиков»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские чиновники будут приветствовать вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) «мужиков». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, не будут ли государственные служащие бояться прихода в органы власти ветеранов спецоперации.

В среду, 20 июля, президент России Владимир Путин заявил о важности участия ветеранов в общественной деятельности и перспективах участников СВО на государственной службе. «И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает. (...) Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих», — заключил Песков.

Ранее в фонде Защитники Отечества назвали семью надежным тылом ветеранов спецоперации. Глава фонда Анна Цивилева подчеркнула, что патриотизм прививается гражданам именно в семье.

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    Алан Босиков
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