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11:29, 20 июля 2023Россия

Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в общественной деятельности

Президент России Путин заявил о важности участия ветеранов СВО в общественной деятельности
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

В России должны создаваться все условия для участия ветеранов специальной военной операции (СВО) в общественной деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам форума ветеранов спецоперации, пишет ТАСС.

Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В нем Путин подчеркнул важность того, что «бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания», принимают участие в различных благотворительных и волонтерских проектах.

«Задача государства и общества — создавать для этого все условия», — отметил президент.

Ранее Путин наделил статусом ветерана боевых действий всех, кто участвовал в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года. Кроме того, ветеранами стали все добровольцы, заключившие контракт с организациями, оказывающими содействие Российской армии в рамках спецоперации.

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    Сергей Истомин
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