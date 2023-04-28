Путин наделил ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий

Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса и других добровольцев

Президент России Владимир Путин наделил ополченцев Донбасса и других добровольцев статусом ветерана боевых действий. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный главой государства закон предполагает предоставление ветеранского статуса и статуса инвалида лицам, участвовавшим в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года.

Кроме того, документ наделяет этим статусом тех граждан, которые заключили контракт с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции. Под действие этой правовой нормы подпадают участники боевых действия на территории республик Донбасса (с 24 февраля 2022 года), а также в Запорожской и Херсонской областях (с 30 сентября 2022 года).

Ранее Путин подписал закон о ветеранском статусе для жителей осажденного Сталинграда. Документ приравнивает указанную категорию россиян к ветеранам Великой Отечественной войны.