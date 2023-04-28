Президент Путин подписал закон о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 28 апреля.

Согласно нормативно-правовому акту, статусом «житель осажденного Сталинграда» обладают россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года. Они получили право на ряд льгот: повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, на меры соцподдержки, предусмотренные законом «О ветеранах» и другое.

Госдума в третьем, окончательном чтении проголосовала за поправки о статусе ветерана Великой Отечественной войны для жителей осажденного Сталинграда 19 апреля. Совет Федерации одобрил его 26 апреля.