Названы правила ухода за ногтями летом

Мастер Ирина Арустамян призвала делать летом ванночки для здоровья ногтей

Ирина Арустамян, заслуженный мастер по ногтевому сервису, призвала летом делать специальные ванночки для здоровья и красоты ногтей. Правила ухода за руками в жаркую погоду она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Летом на кожу рук и ногти негативно влияют солнечные лучи и работа на приусадебных участках, говорит Арустамян. Поэтому именно в это время года нужно укреплять ногти, и сделать это можно даже в домашних условиях, отметила мастер.

У каждой женщины должен быть маникюрный набор, апельсиновая палочка для кутикулы, хорошая пилка и качественное увлажняющее масло для рук и ногтей. Пользоваться ими нужно регулярно. Также необходимо использовать лечебное покрытие для ногтей Ирина Арустамян мастер ногтевого сервиса

Увлажнение и питание — главный секрет укрепления ногтей, продолжила мастер. Дома можно делать парафинотерапию. Для этого нужно нанести холодный парафин на кисти рук. Затем, говорит Арустамян, следует надеть на руки полиэтиленовые пакеты и сверху — махровые варежки, или укутать руки в махровое полотенце. Необходимо продержать состав на руках 15 минут, после чего сделать легкий массаж, а остатки жирной массы удалить салфеткой (не водой).

Поддержать красоту рук поможет и разнообразные питательные ванночки, уверяет мастер ногтевого сервиса. Одна из них — ванночка с морской солью и йодом. Для ее приготовления нужно растворить в горячей воде столовую ложку морской соли и добавить в нее две-три капли йода. Пальцы в ванночке нужно держать 10-15 минут, объяснила Арустамян.

Можно сделать ванночку для ногтей с травами. Смешайте в равных частях цветки ромашки, корень зверобоя и лопуха. Две столовые ложки получившейся смеси залейте кипятком и дайте настояться. Опустите пальцы в ванночку на 15-20 минут Ирина Арустамян мастер ногтевого сервиса

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