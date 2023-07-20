Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 20 июля 2023Забота о себе

Названы правила ухода за ногтями летом

Мастер Ирина Арустамян призвала делать летом ванночки для здоровья ногтей

Фото: Chelson Tamares / Unsplash

Ирина Арустамян, заслуженный мастер по ногтевому сервису, призвала летом делать специальные ванночки для здоровья и красоты ногтей. Правила ухода за руками в жаркую погоду она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Летом на кожу рук и ногти негативно влияют солнечные лучи и работа на приусадебных участках, говорит Арустамян. Поэтому именно в это время года нужно укреплять ногти, и сделать это можно даже в домашних условиях, отметила мастер.

У каждой женщины должен быть маникюрный набор, апельсиновая палочка для кутикулы, хорошая пилка и качественное увлажняющее масло для рук и ногтей. Пользоваться ими нужно регулярно. Также необходимо использовать лечебное покрытие для ногтей

Ирина Арустамянмастер ногтевого сервиса

Увлажнение и питание — главный секрет укрепления ногтей, продолжила мастер. Дома можно делать парафинотерапию. Для этого нужно нанести холодный парафин на кисти рук. Затем, говорит Арустамян, следует надеть на руки полиэтиленовые пакеты и сверху — махровые варежки, или укутать руки в махровое полотенце. Необходимо продержать состав на руках 15 минут, после чего сделать легкий массаж, а остатки жирной массы удалить салфеткой (не водой).

Поддержать красоту рук поможет и разнообразные питательные ванночки, уверяет мастер ногтевого сервиса. Одна из них — ванночка с морской солью и йодом. Для ее приготовления нужно растворить в горячей воде столовую ложку морской соли и добавить в нее две-три капли йода. Пальцы в ванночке нужно держать 10-15 минут, объяснила Арустамян.

Можно сделать ванночку для ногтей с травами. Смешайте в равных частях цветки ромашки, корень зверобоя и лопуха. Две столовые ложки получившейся смеси залейте кипятком и дайте настояться. Опустите пальцы в ванночку на 15-20 минут

Ирина Арустамянмастер ногтевого сервиса
Материалы по теме:
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов» Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
17 апреля 2020
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021

Ранее эксперт Ольга Новикова предупредила об опасности наращенных ногтей. Она пояснила, что искусственные ногти могут травмировать натуральные.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Пригожина появилось в деле о загадочной гибели юноши в Петербурге

    Путин впервые за девять лет посетил Мурманскую область

    Полиция задержала открывшего стрельбу на детской площадке россиянина

    С российских дальнобойщиков решили собрать больше налогов

    Франция признала право на статус беженца для российских уклонистов

    Британское посольство прокомментировало вызов поверенного в МИД России

    Названы способы вычислить риелтора-мошенника

    Названы правила ухода за ногтями летом

    Популярная юмористка с ТНТ пожаловалась на настойчивого поклонника

    Названы удешевляющие внешний вид три популярные вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости