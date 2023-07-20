Посол России назвал причину нежелания Нидерландов поставлять Украине F-16

Посол Шульгин: Нидерланды не торопятся поставлять Киеву F-16, так как понимают последствия

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин назвал причину нежелания Амстердама поставлять Украине F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Европе понимают возможные последствия в виде прямого столкновения России и НАТО.

Шульгин подчеркнул, что Нидерланды первыми выступили с инициативой усилить Украину за счет поставок истребителей. «Однако после этих заявлений громогласных наступила тишина. Сейчас мы не видим каких-то заявлений, конкретизирующих планы поставок самолетов F-16», — сказал он.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Он также отметил, что Амстердам продолжит поддерживать амбиции Киева в данном направлении. «Нидерланды берут на себя ответственность в этом вопросе: мы много работаем над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, и мы останемся привержены этой цели», — добавил Рютте.