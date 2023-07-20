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17:30, 20 июля 2023Россия

В российском поселке начался пожар после обстрела ВСУ

В поселке Теткино Курской области начался пожар после обстрела со стороны Украины

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В поселке Теткино Курской области начался пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Огнем охвачены три жилых дома и расположенные рядом с ними хозяйственные постройки. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб, отметил глава региона.

Во время обстрела осколками были повреждены окна, крыши и фасады еще нескольких домов. Также была пробита водонапорная башня. «Но в поселке проблем с водоснабжением нет», — подчеркнул Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками железнодорожной станции. При этом была повреждена контактная сеть железнодорожных путей.

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    Алан Босиков
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