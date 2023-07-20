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08:30, 21 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде нерегулярной половой жизни

Гинеколог Айрапетов: длительное воздержание может привести к проблемам с зачатием детей

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Длительное воздержание негативно сказывается на здоровье, в том числе может привести к проблемам с зачатием детей. О вреде нерегулярной половой жизни «Ленте.ру» рассказал гинеколог-эндокринолог, маммолог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ»), кандидат медицинских наук Давид Айрапетов.

По словам врача, физиологическая потребность человека в сексе заложена природой. Здоровый половой акт — это положительный «стресс» для организма. Он стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия — серотонина и эндорфинов у представителей обоих полов. Все это обеспечивает внешнюю привлекательность и энергичность, повышает интерес к жизни, объяснил Айрапетов.

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Гинеколог предупредил россиян, что длительное воздержание может спровоцировать изменение гормонального фона, что, в свою очередь, является одной из причин, например, такого опасного заболевания, как сахарный диабет. Кроме того, из-за дефицита гормонов ухудшается состояние кожи, ногтей и волос. Отрицательно воздержание сказывается и на нервной системе, добавил Айрапетов.

Если у женщины нет регулярной половой жизни, она начинает искать «радость» в другом — употребляя много сладкого или спиртных напитков, что отражается на общем самочувствии и приводит к увеличению веса

Давид Айрапетовгинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук

Как отметил Айрапетов, регулярный секс улучшает кровообращение в органах малого таза, что служит отличной профилактикой застойных процессов и снижает риск развития заболеваний репродуктивной системы.

Воздержание для женщины может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла, а для мужчины — к варикозному расширению вен в малом тазу, простатиту и эректильной дисфункции, проблемам с зачатием ребенка

Давид Айрапетовгинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук

Вместе с тем регулярный секс увеличивает физическую активность, а это благоприятно влияет на здоровье сердца — укрепляет сердечную мышцу и повышает эластичность сосудов, утверждает специалист.

Ранее врач уролог-андролог Александр Баценко рассказал, сколько минут в норме должен длиться секс. Он заявил, что в среднем нормальная продолжительность полового акта в мире составляет пять минут, а все, что длится меньше двух минут 47 секунд, считается преждевременной эякуляцией.

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    Наталья Обрядина
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