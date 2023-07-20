Уролог высказался о нормальной продолжительности полового акта

Уролог Баценко заявил, что в среднем продолжительность полового акта составляет пять минут

Врач уролог-андролог Александр Баценко рассказал, сколько минут в норме должен длиться секс, и в каких случаях можно говорить о преждевременной эякуляции. Его слова цитирует издание Onliner.

Баценко заявил, что в среднем нормальная продолжительность полового акта в мире составляет пять минут, а все, что длится меньше двух минут 47 секунд, считается преждевременной эякуляцией. При этом не стоит забывать, что в интимной сфере не все так однозначно, и качество секса важнее его продолжительности, высказал свое мнение врач.

Уролог призвал перестать воспринимать половой контакт как марафон. По его словам, партнерам важно научиться получать удовольствие от процесса интимной близости и перестать пытаться ориентироваться на статистику.

Нет такого понятия, как «долгий» или «короткий» секс. Он должен длиться столько, чтобы партнеры успели получить тепло, нежность и удовлетворение от совместности, а не от технических механических движений, которые совершаются, лишь бы попасть в какие-то среднестатистические показатели. Секс — про удовольствие и близость, а не про время Александр Баценко уролог-андролог

В то же время Баценко отметил, что если мужчина действительно страдает от преждевременной эякуляции, ему стоит просто обратиться за помощью к врачу. Эта проблема легко решается фармакологически или с помощью обрезания, пластики уздечки или денервации головки пениса, заявил врач.

Ранее врач-уролог Рена Малик сообщила, что важность размера пениса для хорошего секса и достижения женщиной оргазма сильно преувеличена. По ее словам, подавляющее большинство женщин на самом деле нуждаются в стимуляции клитора для достижения кульминации, так как не испытывают оргазм при вагинальном сексе.