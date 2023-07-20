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07:34, 20 июля 2023Силовые структуры

Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в российском городе

SHOT: неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области

Фото: Telegram-канал Shot

Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Неизвестный облил горючей жидкостью и поджег дверь военкомата на улице Первомайской в российском городе, после чего скрылся с места преступления. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Часть двери немного закоптилась часть двери, а пламя погасло само за несколько минут. Пострадавших нет.

Кроме военного комиссариата в здании находится местная прокуратура. На месте преступления обнаружена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и черный пакет.

Злоумышленника разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Ранее в Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение.

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    Марина Совина
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