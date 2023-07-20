Комитет Госдумы одобрил штрафы за несообщение в военкомат новых данных

Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за несообщение в военкомат новых данных

Комитет Государственной Думы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой тех, кто не сообщил новые данные о себе в военные комиссариаты, будут штрафовать. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают наказывать за несообщение в военкомат данных об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы. Помимо этого, штрафовать будут, если не сообщил о переезде на новое местопребывание, не подтвержденное регистрацией, а также не уведомил об отъезде за границу на срок более шести месяцев.

Согласно поправкам, штрафы за такое нарушение составят от десяти до двадцати тысяч рублей — раньше за это штраф составлял до трех тысяч рублей.

Законопроект внесли в Госдуму в 2019 году. Его авторами выступили, в частности, депутаты Андрей Красов, Юрий Швыткин и Михаил Шеремет.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».