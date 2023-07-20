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02:38, 20 июля 2023Бывший СССР

Украинский офицер пожаловался на успехи российских военных

Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов заявил о крайней эффективности РЭБ российских военных

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) крайне эффективно противодействуют украинской армии, рассказал капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-й бригады Сергей Алымов в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

Офицер пожаловался, что у российских военных настолько сильная система РЭБ, что он «по рации не слышит человека». «Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на пять километров. <...> Они нас глушили, это просто жесть», — пожаловался он успехи Армии России.

Алымов подчеркнул, что технологии РЭБ развивались еще во времена СССР, но Украина просто «забила» на их улучшение, в отличие от российских инженеров.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ. По его словам, боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были «очень точными», однако мощные российские системы могут их подавлять.

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    Марина Совина
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