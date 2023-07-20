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13:21, 20 июля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об отражении наступления ВСУ у села Работино

Рогов сообщил, что российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы смогли отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино на ореховском участке фронта Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует РИА Новости.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено», — сказал он. Рогов уточнил, что во время атаки ВСУ использовали бронетехнику, в том числе танки.

По его словам, украинскую армию остановили массированным встречным огнем, включая применение Вооруженными силами России (ВС РФ) авиации и артиллерии. ВСУ были отброшены в лесопосадки, добавил он. Глава движения подчеркнул, что войскам Украины не удалось вклиниться в первую линию обороны.

Ранее стало известно, что ВС РФ отражали наступление ВСУ в районе населенного пункта Орехово. Как отмечалось, украинская армия была вовремя обнаружена российскими беспилотниками. Войска России наносили огневое поражение ВСУ.

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    Кристина Есикова
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