Рогов сообщил об отражении наступления ВСУ у села Работино

Рогов сообщил, что российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино

Российские силы смогли отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино на ореховском участке фронта Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует РИА Новости.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено», — сказал он. Рогов уточнил, что во время атаки ВСУ использовали бронетехнику, в том числе танки.

По его словам, украинскую армию остановили массированным встречным огнем, включая применение Вооруженными силами России (ВС РФ) авиации и артиллерии. ВСУ были отброшены в лесопосадки, добавил он. Глава движения подчеркнул, что войскам Украины не удалось вклиниться в первую линию обороны.

Ранее стало известно, что ВС РФ отражали наступление ВСУ в районе населенного пункта Орехово. Как отмечалось, украинская армия была вовремя обнаружена российскими беспилотниками. Войска России наносили огневое поражение ВСУ.