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16:08, 20 июля 2023Моя страна

Россияне с протезами впервые прыгнули с парашютом на съемках сериала

Герои сериала «Киборг» Евгений Васильев и Анна Белова с протезами прыгнули с парашютом

Кадры со съемок сериала «Киборг»

На съемках документального сериала «Киборг» о жизни людей с протезами участники проекта Евгений Васильев и Анна Белова смогли впервые в жизни прыгнуть с парашютом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Из-за трагического стечения обстоятельств они потеряли конечности: Васильев обе ноги, а Белова — кисть руки. В рамках съемок их поддерживают наставники — люди, которые уже приняли свои роботизированные протезы и стали успешными вопреки трудностям.

Прыжки с парашютом состоялись 16 июля на аэродроме «Ватулино» в Рузском районе. Герои сериала прошли серьезную подготовку, их поддерживала председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» Елена Волохова, а также вся съемочная группа и тренеры.

«Я думала, смогу ли перебороть себя и сделать этот шаг. Я смогла. Эмоции переполняли меня, я не могла найти подходящее слово, чтобы описать эти ощущения!» — поделилась эмоциями Анна Белова.

Сериал «Киборг» снимается кинокомпанией Id Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier. Документальный проект будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои, расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто только недавно столкнулись с подобным испытанием.

В апреле стало известно, что в Челябинске состоятся бесплатные реабилитационные занятия для детей с протезами рук. В ходе реабилитации медики покажут участникам правильную технику использования протезов.

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    Карина Черных
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