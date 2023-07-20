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17:34, 20 июля 2023Бывший СССР

Наместник Киево-Печерской лавры предрек гонения на протестантов на Украине

Наместник Киево-Печерской лавры Павел: вскоре на Украине начнутся гонения на протестантов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел предрек, что вскоре после расправы над православными на Украине начнутся гонения на протестантов. Об этом священнослужитель рассказал в интервью Союзу православных журналистов (СПЖ).

«Сегодня они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») расправятся с нами, завтра пойдут на других, кроме иудеев — их они боятся, естественно. Начнут гнать протестантов», — заявил Павел.

Он добавил, что Киеву не нужны глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний и назначенный ПЦУ новый «наместник» лавры Авраамий. По словам Павла, их «используют, чтобы сделать грязное дело, затем — выбросят».

Ранее прихожане Киево-Печерской лавры начали собирать пожертвования на выплату залога для митрополита Павла. Для его освобождения необходимо собрать внести 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).

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    Алевтина Запольская
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