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13:20, 18 июля 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре начали сбор пожертвований на залог для митрополита Павла

«Новое издание»: в Киево-Печерской лавре начали сбор пожертвований для митрополита Павла

Фото: Falin / Wikimedia

В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для наместника монастыря митрополита Павла (Лебедя). Об этом пишет Telegram-канал «Новое издание».

Канал опубликовал фотографию ящика для сбора пожертвований в храме рядом с алтарем.

Ранее киевский суд арестовал митрополита по обвинению в нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий России. Его могут освободить под залог в размере 33 миллионов гривен (893,5 тысячи долларов).

На суде прокурор процитировал высказывание Павла из телефонного разговора о «маразматиках» в США, которые «молятся о мире и тут же оружие суют». Также он якобы обвинял власти в проведении насильственной мобилизации в восточных и центральных районах Украины, чтобы там могла «процветать бандеровщина».

В апреле суд отправил митрополита Павла под домашний арест. В конце мая ему продлили арест еще на 60 дней.

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    Александр Слабиев
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