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22:29, 14 июля 2023Бывший СССР

Суд Украины арестовал наместника Киево-Печерской лавры

Суд Украины арестовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла до 14 августа

Фото: Michael Kudryavtsev / Globallookpress.com

Суд Украины арестовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) до 14 августа, изменив меру пресечения с домашнего ареста. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в материале.

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) может быть освобожден под залог в размере 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).

Митрополит Павел заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен. По его словам, у него нет таких денег, чтобы внести залог.

6 июля стало известно, что в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта Украины для опечатывания корпусов обители. Кроме того, Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что были опечатаны двери 69-го корпуса Киево-Печерской лавры.

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    Марина Совина
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