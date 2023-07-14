В суде зачитали слова наместника Киево-Печерской лавры о «маразматиках» в США

В суде зачитали слова наместника Киево-Печерской лавры Павла о «маразматиках» в США

На заседании суда в Киеве по изменению меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу прокурор зачитал материалы нового дела, в рамках которого священнослужителя подозревают в «оправдании российской агрессии» и разжигании религиозной вражды. Об этом сообщает «Страна.ua».

Прокурор процитировал, в частности, высказывание Павла из телефонного разговора о «маразматиках» в США, которые «молятся о мире и тут же оружие суют».

Также Павел якобы обвинял власти в проведении насильственной мобилизации в восточных и центральных районах Украины, чтобы там могла «процветать бандеровщина». Также были приведены цитаты, где он назвал западные регионы страны «территориально Украиной, но по духу Польшей и Венгрией» и обвинял Америку в желании «биться с Россией до последнего украинца».

Павел заявил, что не признает этих обвинений, в чем готов «клясться на Евангелии». «Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда», — сказал он.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест в начале апреля. В конце мая суд продлил арест еще на 60 дней.

По словам Павла, Служба безопасности Украины заподозрила его в работе на Россию, разжигании религиозной розни и проклятиях в адрес президента страны Владимира Зеленского.