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13:09, 20 июля 2023Силовые структуры

Осужденный за насилие над детьми педофил потребовал у колонии миллионы рублей

Недовольный низшим положением заключенный Нижегородской колонии потребовал компенсацию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осужденный за насилие над детьми педофил подал к расположенной в Нижегородской области колонии ИК-11 иск о компенсации морального вреда на 17,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, из-за непопулярной в преступной среде статьи об изнасиловании детей осужденный занял низшую ступень в криминальной иерархии исправительного учреждения. Заключенные запрещали ему сидеть за одном столом с ними и пользоваться общим душем. Хранить продукты педофилу разрешали лишь в бачке унитаза. Недовольный бездействием администрации колонии в отношении его положения, осужденный подал иск.

Суд рассмотрел и отклонил требование осужденного о компенсации морального вреда.

20 апреля сообщалось, что в Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд.

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    Владимир Седов
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