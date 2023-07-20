Подозреваемого в похищении ребенка с детской площадки россиянина арестовали

В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка с детской площадки

В Ростовской области суд арестовал 41-летнего местного жителя Ивана Гребенникова по подозрению в похищении шестилетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Вечером 18 июля стало известно о пропаже ребенка в городе Шахты. Неизвестный мужчина увел девочку с детской площадки в неизвестном направлении. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда похититель с девочкой зашли в магазин. На поиск был поднят личный состав всех подразделений полиции, к розыску подключились волонтеры. Спустя несколько часов девочку нашли невредимой.

Предварительно, похититель не успел надругаться над несовершеннолетней — эксперты не обнаружили следов насилия. Сообщается, что мужчина ранее был судим за разбой грабеж, кражу и изнасилование. Теперь мужчине грозит до 12 лет заключения.