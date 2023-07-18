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22:51, 18 июля 2023Россия

В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

В городе Шахты Ростовской области шестилетняя девочка ушла с незнакомцем и пропала

Кадр: «112»

В городе Шахты Ростовской пропала шестилетняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации СМИ, она днем ушла с детской площадки, последний раз ее видели в магазине с неизвестным мужчиной около 18:00 мск. Девочка вышла с ним, и они ушли в неизвестном направлении. При этом мужчина заявил прохожим, которые пытались его остановить, что это его дочь.

Полиция ведет розыск. Помощь правоохранительным органам оказывают волонтеры.

15 июня в Красноярске двое мальчиков 10 и 13 лет ушли гулять, но вечером не вернулись домой. Их местонахождение стало известно только утром следующего дня. Сначала родители попытались искать сыновей самостоятельно, однако успехом это не увенчалось. Тогда они решили обратиться в правоохранительные органы. В результате дети были найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра.

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    Марина Совина
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