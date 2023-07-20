Бизнес испугался запрета пластика в России

ТПП: запрет на оборот пластика негативно повлияет на продовольственный рынок России

В России предложили скорректировать законопроект о запрете на оборот пластиковых изделий — инициатором выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). О том, что бизнес испугался отказа от таких изделий в стране, сообщают «Известия».

ТТП направила письма с рекомендациями в два комитета Госдумы — по экологии и аграрно-продовольственной политике. В документах призывают не запрещать (или ограничивать) оборот пластика, а сконцентрироваться на развитии технологий переработки таких отходов. ТПП в том числе просит Минпромторг и Минприроды пересмотреть полный или частичный запрет на пластиковую упаковку в агропромышленном комплексе, в пищевой и перерабатывающей отраслях.

«Перспектива ограничения или запрета на оборот полимерных изделий и упаковки крайне негативно повлияет практически на весь продовольственный рынок страны. Это затруднит снабжение отдаленных районов, например Крайнего Севера, нарушит стабильность производства и поставок как продуктов питания, так и товаров массового спроса, в том числе из перечня товаров первой необходимости, утвержденного правительством РФ», — пояснил глава ТПП Сергей Катырин.

Кроме того, бизнес просит продлить сроки перехода на альтернативные материалы как минимум до 2030 года. В письмах утоняется, что так получится снизить риски для экономики страны в условиях санкций. Катырин добавил, что в условиях единого рынка ЕАЭС решение по запрету на оборот пластика будет противоречить документам Евразийского союза. Среди вероятных последствий он назвал ухудшение конкурентоспособности предприятий российской нефтехимической отрасли по сравнению с аналогичными компаниями в других странах ЕАЭС из-за существенного сокращения рынков поставки продукции.

Запрет на производство и оборот только пяти видов пластиковой упаковки заметно отразится и на налоговых поступлениях: по оценкам независимых экспертов, потери составят не менее 2,8 миллиарда рублей в год. Кроме того, придется сократить рабочие места на 4,5 тысячи сотрудников и затратить минимум 142 миллиарда рублей на перевооружение. В документах также подчеркивается, что самые серьезные проблемы возникнут у предприятий малого и среднего бизнеса из-за резкого роста издержек как на упаковку, логистику, так и на техническое перевооружение, что чревато прекращением деятельности.

Ранее сообщалось, что бизнес настаивает на заметном сокращении перечня пластиковой упаковки, которая попадет под запрет в России. Так, пока он может коснуться только одного типа товаров — ПЭТ-бутылок нестандартных цветов. Предлагают не распространять ограничения на тару белого, голубого и коричневого цвета — такая окраска может сохранять потребительские свойства продукции и увеличивать срок ее годности.