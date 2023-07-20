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20:15, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за подготовку поджога военной техники на полигоне

В Казани арестовали 29-летнего мужчину за подготовку поджога военной техники на полигоне

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» Сергея Новикова, планировавшего поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет находиться в СИЗО до 18 сентября 2023 года. Мужчина полностью признал вину в содеянном. Во время перерыва он признался журналистам, что согласился совершить преступление за вознаграждение в 25 тысяч рублей из-за сложной жизненной ситуации.

Как сообщалось ранее, мужчина оставил схрон около полигона Казанского высшего танкового командного училища. Там он спрятал 17 бутылок с керосином, которыми собирался поджечь бронетехнику. В доме россиянина обнаружили десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и многое другое.

По факту произошедшего возбудили дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») Уголовного кодекса РФ.

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    Елизавета Новикова
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