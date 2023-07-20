Бывший российский полицейский получил взятку от водителя и попал под суд

В Нижнем Новгороде осудят бывшего инспектора ДПС за взятку от водителя без прав

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело бывшего инспектора ДПС УМВД России по городу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 29 января на проспекте Гагарина экс-полицейский за 20 тысяч рублей отпустил водителя, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Вину правоохранитель не признал.

Ранее стало известно, что на Ставрополье бывшего замначальника отдела МВД осудят за получение взятки от россиянки.