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19:46, 20 июля 2023Силовые структуры

Бывший российский полицейский получил взятку от водителя и попал под суд

В Нижнем Новгороде осудят бывшего инспектора ДПС за взятку от водителя без прав

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело бывшего инспектора ДПС УМВД России по городу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 29 января на проспекте Гагарина экс-полицейский за 20 тысяч рублей отпустил водителя, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Вину правоохранитель не признал.

Ранее стало известно, что на Ставрополье бывшего замначальника отдела МВД осудят за получение взятки от россиянки.

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    Екатерина Власова
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