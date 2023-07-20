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11:09, 20 июля 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил штрафы за неисполнение оповещения и явки по мобилизации

Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах за неисполнение оповещения по мобилизации

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству одобрил поправки о штрафах за неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации в размере до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки в законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены ко второму чтению.

Согласно тексту поправок, ответственность наступает при несвоевременном оповещении и явке лиц, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, а также неоказание содействия организации оповещения и явки. Штрафовать на полмиллиона рублей, согласно тексту документа, предполагается юридические лица, чья вина в совершении правонарушения будет доказана. Максимальный размер штрафа для должностных лиц в законопроекте ограничен 80 тысячами рублей.

Помимо этого, комитет Госдумы одобрил поправку, согласно которой тех, кто не сообщил новые данные о себе в военные комиссариаты, будут штрафовать. К таким сведениям законопроект относит данные о семейном положении, месте работы или учебы. Также штрафовать предполагается в случае не подтвержденного регистрацией переезда на новое место пребывания и отъезда за границу на срок свыше шести месяцев.

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    Алан Босиков
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