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02:57, 20 июля 2023Россия

В российском городе мужчина украл портрет Путина и попал на видео

В Первоуральске Свердловской области мужчина украл портрет президента Путина в офисе УК

В Первоуральске Свердловской области в одном из офисов управляющей компании (УК) посетитель украл портрет президента России Владимира Путина и попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Комсомольская правда — Екатеринбург».

На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина подошел к стене, на которой висит портрет главы государства, посмотрел по сторонам, вытянул руку и снял изображение со стены, после чего ушел.

Отмечается, что УК не стала обращаться в полицию российского города.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов купил себе ковер с портретом президента России Владимира Путина на выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц» в Улан-Удэ. Глава региона пояснил, что такое изделие производит монгольская текстильная компания.

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    Марина Совина
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