В Новой Москве обнаружили похожий на самодельную взрывчатку предмет

Mash: в Новой Москве нашли похожий на самодельное взрывное устройство предмет

В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предмет нашли во дворе на Театральной улице в поселении Щербинка. На устройстве был замечен пластиковый хвостовик, который устанавливается на взрывчатку для сброса с беспилотного летательного аппарата.

По данным авторов поста, на место инцидента прибыли взрывотехники для обследования устройства.

Ранее в Самарской области около газопровода нашли самодельное взрывное устройство. Отмечается, что пакет с проводами нашли вблизи магистрального газопровода Уренгой — Новопсков в Сызранском районе российского региона.