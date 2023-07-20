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20:30, 20 июля 2023Россия

В Новой Москве обнаружили похожий на самодельную взрывчатку предмет

Mash: в Новой Москве нашли похожий на самодельное взрывное устройство предмет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предмет нашли во дворе на Театральной улице в поселении Щербинка. На устройстве был замечен пластиковый хвостовик, который устанавливается на взрывчатку для сброса с беспилотного летательного аппарата.

По данным авторов поста, на место инцидента прибыли взрывотехники для обследования устройства.

Ранее в Самарской области около газопровода нашли самодельное взрывное устройство. Отмечается, что пакет с проводами нашли вблизи магистрального газопровода Уренгой — Новопсков в Сызранском районе российского региона.

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    Никита Абрамов
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