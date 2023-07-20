Россияне перестали считать работу в нефтегазовой отрасли самой престижной

HH: россияне стали считать самой престижной для работы IT-отрасль вместо нефтегазовой

Россияне перестали считать нефтегазовую отрасль самой престижной для работы, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter (HH).

Данное место заняла IT-сфера. Эту отрасль назвали самой престижной 49 процентов опрошенных, а нефтегазовую — 42 процента. Известно, что в опросе, проведенном три года назад, нефтегазовые специальности предпочли всем остальным 48 процентов респондентов.

Среди наименее престижных сфер россияне назвали отрасль ЖКХ (половина опрошенных), розничную торговлю (28 процентов), гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения (по 25 процентов), а также образовательные учреждения (23 процента).

Что касается конкретных специальностей, наиболее привлекательными россияне сочли профессию айтишника (каждый пятый), директора или топ-менеджера (14 процентов), президента (12 процентов), предпринимателя (8 процентов), депутата или чиновника (7 процентов). Наименее престижной оказалась работа уборщика (15 процентов), дворника (12 процентов), разнорабочего (10 процентов), оператора call-центра (10 процентов), а также охранника, грузчика и ассенизатора (по 7 процентов).

К престижным профессиям опрошенные относили те, что приносят высокую зарплату и уважение в обществе, а также предполагают возможность приносить людям пользу.

Ранее «Росгосстрах» и «Зарплата.ру» выяснили, что большинство россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю — такой ответ дали 80 процентов опрошенных. Однако половина из них заявила о готовности сменить формат работы только при условии сохранения зарплаты. 20 процентов респондентов считают, что сокращенная неделя поможет эффективнее работать.