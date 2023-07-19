Большинство россиян захотели перейти на четырехдневную рабочую неделю

«Росгосстрах» и «Зарплата.ру»: 80% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Большинство россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования СК «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Большая часть респондентов (90 процентов) признались, что им приходилось выполнять различные задачи в нерабочие часы. Почти половина (48 процентов) сталкивались с такой необходимостью время от времени. Часто перерабатывают 28 процентов участников опроса, еще 14 — делают это только в крайнем случае. При этом почти половина опрошенных (44 процента) перерабатывают по своему желанию и почти столько же — по требованию начальства или клиента (43 и 13 процентов соответственно).

Две трети (64 процента) россиян признались, что не успевают пообедать, увлекаясь работой. Половине респондентов (51 процент) в случае форс-мажоров приходится трудиться и в выходные. Почти каждый шестой респондент (15 процентов) работает в выходные довольно часто, если не успевает доделать дела в будни или чтобы выполнить больше задач. При этом премию за переработки просит лишь 41 процент россиян, и лишь у 22 процентов участников опроса переработки оплачиваются по договору.

Перейти на четырехдневную рабочую неделю согласны 80 процентов россиян. Однако половина респондентов (49 процентов) готовы сменить формат работы только при условии сохранения зарплаты. 20 процентов опрошенных считают, что сокращенная неделя поможет эффективнее работать. 11 процентов работников хотели бы дополнительный день для отдыха, а 12 процентов устраивает сложившаяся ситуация.

Ранее сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным днем. Предполагается, что это приведет к улучшению профессионального тонуса граждан и решит ряд других проблем, которые во многом провоцируются продолжительными трудовыми неделями. У сокращенной недели есть ряд преимуществ — например, относительно низкий уровень профессионального выгорания сотрудников, экономия нервов, сохранение психического здоровья работников, а также повышение качества работы, добавил сенатор.

Подавляющее большинство российских работодателей выступили за резкое снижение продолжительности рабочего времени. По данным hh.ru, 81 процент опрошенных фирм одобряют возможный ввод четырехдневной трудовой недели на внутреннем рынке. Однако при таком раскладе работодатели будут вынуждены сокращать зарплаты сотрудников, предупредили авторы опроса.