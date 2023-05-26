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08:45, 26 мая 2023Экономика

Большинство работодателей в России одобрили идею четырехдневки

hh.ru: 81 процент работодателей в России одобрили введение четырехдневки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно опросу hh.ru, большинство российских работодателей (81 процент) выступают за сокращение рабочей недели до четырех дней. Однако ввести такой график в течение ближайщих трех лет в своей компании готовы только 4 процента. Об этом со ссылкой на исследование сервиса пишут «Известия».

Основным плюсом четырехдневной рабочей недели одобрившие идею респонденты отметили уменьшение выгорания сотрудников, а минусом — необходимость снижать зарплату работникам. Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина рассказала, что в экономическом плане четырехдневка означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. При этом в операционном плане бизнес продолжает находиться под воздействием трансформационных процессов, вызванных внешними обстоятельствами, из-за чего пока не готов к резкому изменению графика.

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С Даниной соглашается член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, отмечая, что Россия пока не сможет перейти на четырехдневку из-за нестабильной экономики. Он подчеркнул, что в стране наблюдаются серьезные проблемы со структурой рабочей силы. «Несмотря на низкие показатели безработицы, большая часть занятых трудится на дробных ставках за невысокие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на депрессивных территориях и в ряде секторов», — заключил он.

Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков предупреждает, что в начале адаптации к новому графику производительность может на время просесть, поэтому переход к сокращенной рабочей неделе в России должен быть постепенным и последовательным. Этот процесс может занять от года до трех лет, считает он.

Поддерживающих инициативу внедрения четырехдневки в России значительно больше тех, кто одобряет идею шестидневки. Согласно результатам опроса Superjob, выступают против увеличения числа рабочих дней 82 процента россиян.

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Мария Грушко
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