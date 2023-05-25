Большинство россиян выступили против введения шестидневки

Superjob: 82% россиян выступили против введения шестидневной рабочей недели

Большая часть опрошенных сервисом Superjob россиян (82 процента) не поддерживает инициативу введения шестидневной рабочей недели. Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Респонденты объясняют, что предлагаемая мера не соответствует трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда. За переход на новый рабочий график выступают 8 процентов опрошенных. Они считают, что большее количество рабочих дней поможет стране «преодолеть возникшие трудности».

Из работодателей идею шестидневки одобряют только три процента, а 31 процент поддерживает внедрение четырехдневки. Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9 процентов), а противников — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (87 процентов). При этом чаще выступают за инициативу россияне с доходом свыше 80 тысячи рублей в месяц, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Опрос проводился 22-24 мая. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет и 1 тысяча менеджеров по персоналу.

С предложением ввести альтернативный режим работы выступила 22 мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы заявили, что шестидневка необходима, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. В частности, уверены в Ассоциации, дополнительный рабочий день позволит российской экономике получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов».