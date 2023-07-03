Российские власти предложили сделать пятницу сокращенным днем

Сенатор Совета Федерации Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным днем

Россиянам следует предоставить дополнительное нерабочее время по пятницам, этот день следует сделать сокращенным. Данная мера приведет к улучшению профессионального тонуса граждан и решит ряд других проблем, которые во многом провоцируются продолжительными трудовыми неделями, приводит слова сенатора Совета Федерации Айрата Гибатдинова NEWS.ru.

По его словам, у сокращенной недели есть ряд преимуществ, в дальнейшем эту меру следует закрепить на законодательной основе. К числу плюсов подобного нововведения сенатор отнес относительно низкий уровень профессионального выгорания сотрудников, экономию нервов, сохранение психического здоровья работников, а также повышение качества работы.

Продолжительная рабочая неделя, по мнению сенатора, напротив, создает ряд негативных последствий для россиян. В список минусов так называемой «работы нон-стоп» Гибатдинов включил возникновение хронической усталости, нарушение психологического фона и, как следствие, снижение уровня производительности труда, а также ухудшение качества проделываемой работы.

При этом за еще более резкое снижение продолжительности рабочего времени недавно выступили подавляющее большинство российских работодателей. Так, по данным hh.ru, 81 процент опрошенных фирм поддержали возможный ввод четырехдневной трудовой недели на внутреннем рынке. В то же время при таком раскладе работодатели будут вынуждены сокращать зарплаты сотрудников.

