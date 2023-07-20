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12:04, 20 июля 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал Прилепина

Видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя и сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ну что ж, прощай, YouTube. Принимаю ваше скотство как награду», — прокомментировал произошедшее Прилепин. Писатель убежден, что его профиль заблокирован по идеологическим соображениям.

Прилепин рассказал, что на его канал было подписано 300 тысяч человек. Так же он заявил, что выпуски его шоу «Уроки русского» набирали миллионы просмотров.

Ранее YouTube неоднократно блокировал каналы российских СМИ. В частности, в начале июля видеохостинг ограничил доступ к каналу «Абзац». На YouTube также заблокировали каналы изданий URA.RU, радио «Комсомольская правда», Первого канала и «России 1», НТВ, телеканала «Звезда» и других российских медиа.

Кроме того, видеохостинг ограничил доступ к каналам многих российских блогеров. В их числе — дизайнер Артемий Лебедев, блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, блогер Стаса Васильева, известный как «Ай, как просто», пранкеры Вован и Лексус и другие.

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    Мария Большакова
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