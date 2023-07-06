Видеохостинг YouTube заблокировал канал издания «Абзац»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал еще одного российского СМИ. Доступ был ограничен к аккаунту медиа «Абзац». Также блокировке подверглись два канала, связанные с изданием. Об этом сообщается в Telegram.

«Платформа [YouTube] без объяснения причин удалила все три наших канала — это более 500 тысяч подписчиков, почти 150 миллионов просмотров за все время», — написали представители «Абзаца».

В издании добавили, что перед блокировкой не получали от администрации видеохостинга уведомлений о нарушении правил.

В конце мая YouTube заблокировал канал российского информагентства Ura.ru без возможности его восстановления. Уточнялось, что причиной такого решения стали опубликованные на странице СМИ видео про референдумы в новых регионах России.

Перед этим был заблокирован YouTube-аккаунт радиостанции «Комсомольская правда». В качестве причины блокировки канала администрация платформы указала нарушение условий использования YouTube.