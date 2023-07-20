Россиянам подсказали простые способы избавиться от утренних отеков

Фитнес-тренер Мария Осипенко: избавиться от отеков помогут зарядка и контрастный душ

Справиться с утренними отеками помогут контрастный душ и изменение питания, уверена фитнес-консультант, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко. Несколько простых способов избавиться от застоя лимфы она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Осипенко, отеки являются одним из следствий недостатка физической активности. Другие его признаки — общая слабость, проблемы с кожей. Эти симптомы связаны с нарушением циркуляции лимфы, утверждает она.

Чтобы восстановить правильный лимфоток, Осипенко предложила в первую очередь добавить в распорядок дня хотя бы минимальные нагрузки, например, утреннюю зарядку с акцентом на грудной отдел и суставы, а также дыхательные упражнения.

Также фитнес-тренер рекомендовала практиковать медленное пробуждение — потягиваться, делать легкие упражнения, не вставая с постели, затем принять контрастный душ. Это поможет организму проснуться. Не нужно сразу вскакивать с кровати и бежать — так отток лимфы не запустится, уверена Осипенко.

Важно также контролировать питание и водный баланс. В рацион следует добавить больше рукколы, салата, шпината, петрушки, кинзы — любой свежей зелени. Одно из базовых правил — уменьшить потребление сладкой и соленой пищи. Не забывайте пить чистую воду. Заведите привычку: стакан воды за каждую порцию кофе или чая Мария Осипенко фитнес-тренер

Кроме того, по ее словам, застой лимфы часто возникает из-за неправильно подобранной одежды — плотно прилегающих к телу топов с тугими резинками, облегающих джинсов, вещей с «тесным» поясом.

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