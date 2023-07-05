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17:26, 5 июля 2023Забота о себе

Врач перечислила правила ухода за кожей в жару

Врач Чистякова призвала в жару покрывать защитным кремом все открытые участки тела

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Врач Александра Чистякова призвала в жару перед выходом на улицу покрывать защитным кремом все открытые участки тела, в том числе и ладони. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила правила ухода за кожей в солнечную погоду.

По ее словам, летом коже вредит не только солнце, но и высокая температура, провоцирующая повышенное потоотделение и выработку кожного сала. SPF-кремы помогают и от того, и от другого. Они останавливают ультрафиолетовые лучи и очищают лицо и тело от сала и пыли. Кроме того, защитные кремы не только защищают от воздействия ультрафиолета, но и поддерживают молодость кожи. Главное — правильно подобрать средство, ориентируясь на маркировку.

Если вы находитесь в помещении и бываете на улице недолго, то вам подойдет средство с маркировкой «фактор PA+». Чем больше плюсов, тем выше степень защиты. Количество плюсов в маркировке также указывает время действия средства: PA+ действует два часа, РА++ — четыре, РА+++ — восемь, РА++++ — десять и более часов

Александра Чистяковаврач
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Для длительного пребывания на солнце (которого желательно избегать) подойдут кремы с маркировкой «UVA/ UVB Protection», говорит врач. Она отметила, что кремы с защитой плохо смываются, поэтому в косметичке должно быть гидрофильное масло для умывания.

Наносить крем необходимо на открытые части тела, даже на ладони. Обновлять его необходимо чаще, чем раз в два часа, так как мы трогаем различные предметы, дезинфицируем и моем руки, смывая защиту

Александра Чистяковаврач

Чистякова предупредила, что защита кожи кремом с SPF-фактором — важный пункт в профилактике меланомы — рака кожи. «Развитие злокачественных опухолей — самое страшное последствие загара. Но инсоляция также способствует старению кожи, развитию пигментации и обезвоживанию», — подвела итог Чистякова.

Ранее Александра Чистякова назвала домашние маски для волос малоэффективными. Она пояснила, что они не содержат веществ, способных проникнуть в кожу.

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    Вера Владзиевская
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