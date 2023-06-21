Врач назвала домашние маски для волос малоэффективными

Врач Александра Чистякова заявила, что домашние маски для волос не дают эффекта

Врач Александра Чистякова назвала домашние маски для волос малоэффективными. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему они не дают ожидаемый результат.

Для того, чтобы понять, почему домашние маски не оказывают положительного действия, нужно знать строение волоса, заявила собеседница «Ленты.ру». Внутренний стержень волоса (медула) не подвергается влиянию внешней среды, косметические средства на него тоже не действуют. Второй слой (кортекс) отвечает за эластичность, прочность и цвет волос. Чем светлее волосы, тем более пористую структуру они имеют, поэтому быстрее начинают загрязняться и выглядеть неопрятно. С другой стороны такие волосы активно впитывают косметические средства, говорит Чистякова.

Верхний слой волоса — кутикула — состоит из восьми-десяти слоев кератиновых чешуек. Чем плотнее чешуйки прилегают друг к другу, тем крепче волос. Секущиеся кончики волос и есть оголенное кератиновое волокно. Этот слой отвечает за питание волоса и предотвращает его пересушивание. Чем старше волос, тем больше чешуек отваливается под действием внешних факторов

Александра Чистякова врач

По словам Чистяковой, солнце и агрессивные факторы внешней среды (пересушивание, травмирование) ускоряют изменение структуры кератина. В профессиональной косметике для поддержания красоты и здоровья волос используют кератин, масла, экстракты и вытяжки из трав и водорослей, силиконы, пояснила врач. «В приготовленных самостоятельно домашних масках нет и половины этих веществ, поэтому такие маски малоэффективны», — прокомментировала Чистякова.

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что, экспериментируя с домашним уходом, можно навредить волосам из-за неправильной оценки их состояния. Не лучшим образом может сказаться на волосах и неожиданный эффект от смешивания компонентов в домашних условиях. «Увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами — самый безобидный вариант. Главное — не наносить их на корни волос», — подвела итог Чистякова.

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