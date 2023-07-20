Россиянин попытался «чипировать» свой мозг дрелью после эксперимента с овцами

Baza: житель Новосибирска попытался «чипировать» мозг дрелью после эксперимента с овцами

Житель Новосибирска Михаил Радуга попытался «чипировать» свой мозг дрелью после эксперимента с овцами. Россиянин рассчитывал, что такое нестандартное решение поможет ему управлять снами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

40-летний мужчина провел себе трепанацию прямо дома в Алма-Ате, куда он недавно перебрался. Для достижения цели сибиряк часами просматривал видеоролики о работе нейрохирургов на YouTube. Полученные знания он успел отработать: провел «операции» на пяти овцах.

Позже Радуга приобрел дрель в хозяйственном магазине и приступил к осуществлению задуманного. Он просверлил себе голову, фиксируя кожу скрепками, и вживил в мозг электрод.

«Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни», — написал впоследствии экспериментатор на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянин отметил, что изначально хотел обратиться к нейрохирургам для установки импланта, однако из-за «уголовных рисков и других известных событий» все сорвалось. В связи с этим житель Новосибирска предпочел самостоятельно «расширить представление о возможностях человека».

Его действия уже подвергли критике. Так, консультант-нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета заявил, что мужчине после таких опытов грозит развитие эпилепсии, пишет Daily Mail.

Михаил Радуга много лет посвятил изучению «внетелесного состояния» и возможностям его использования в повседневности. На сайте издательской группы «Эксмо» говорилось, что он также является основателем «Школы внетелесных путешествий».

В 2020 году американский предприниматель Илон Маск поделился успехом в создании мозгового чипа. Сотрудники компании Neuralink вживили чип в мозг свиней, а затем извлекли его, не причинив никакого вреда здоровью животных.