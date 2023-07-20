Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

SHOT: топ-менеджер «Ростелекома» Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве

Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин разбился на мотоцикле и погиб на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, 19 июля в девять вечера 32-летний директор направления по внутреннему контролю «Ростелекома» двигался за рулем мотоцикла Ducati в сторону деревни Борки. На 17 километре трассы мужчина столкнулся с автобусом.

После ДТП Калинина госпитализировали с множественными переломами, однако спасти ему жизнь врачам не удалось. Причина аварии и ее виновник не уточняются.

По информации из открытых источников, Калинин начинал карьеру в «АвтоВАЗе», более 10 лет проработав в сфере внутреннего аудита и контроля в различных отраслях.

Ранее в сентябре 2022 года стало известно о гибели во Владивостоке погиб топ-менеджера Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Мужчина выпал из катера на полном ходу в районе мыса Игнатьева. Тело россиянина обнаружили спустя два дня поисков.

