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12:05, 20 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали лучший материал для отделки крыши

Эксперт Васильев: для отделки крыши лучше всего использовать рулонную кровлю

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

Для отделки крыши лучше всего использовать рулонную кровлю. Наиболее подходящий для этой цели материал в разговоре с NEWS.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

«Самая дешевая и долговечная кровля — рулонная. Для этого используется толь черного цвета. А если сверху еще залить толь битумной мастикой и поверх посыпать крупнозернистым очищенным песком, то крыша точно простоит лет 50», — рассказал эксперт.

По словам Васильева, в последнее время особой популярностью пользуются профлист и металлочерепица. Однако такие материалы могут собирать конденсат. Со временем покрытие может разрушаться, трескаться и гнить. К тому же такая кровля будет сильно нагреваться в жару. Альтернативой металлу может стать композитная черепица — легкая и прочная.

Ранее Васильев рассказал, что для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучше всего использовать такие долговечные материалы, как декоративный камень, плитка или декоративная штукатурка. При правильной обработке можно также использовать деревянную и пластиковую вагонку, панели ПВХ или древесные плиты.

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    Нина Ташевская
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