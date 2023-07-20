Россиянам назвали лучший материал для отделки крыши

Эксперт Васильев: для отделки крыши лучше всего использовать рулонную кровлю

Для отделки крыши лучше всего использовать рулонную кровлю. Наиболее подходящий для этой цели материал в разговоре с NEWS.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

«Самая дешевая и долговечная кровля — рулонная. Для этого используется толь черного цвета. А если сверху еще залить толь битумной мастикой и поверх посыпать крупнозернистым очищенным песком, то крыша точно простоит лет 50», — рассказал эксперт.

По словам Васильева, в последнее время особой популярностью пользуются профлист и металлочерепица. Однако такие материалы могут собирать конденсат. Со временем покрытие может разрушаться, трескаться и гнить. К тому же такая кровля будет сильно нагреваться в жару. Альтернативой металлу может стать композитная черепица — легкая и прочная.

Ранее Васильев рассказал, что для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучше всего использовать такие долговечные материалы, как декоративный камень, плитка или декоративная штукатурка. При правильной обработке можно также использовать деревянную и пластиковую вагонку, панели ПВХ или древесные плиты.