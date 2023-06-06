Россиянам рассказали о лучших материалах для отделки балкона

Строительный эксперт Васильев: для отделки балкона лучше всего использовать камень

Для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучше всего использовать такие долговечные материалы, как декоративный камень, плитка или декоративная штукатурка. Об этом россиянам рассказал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает News.ru.

По словам эксперта, выбор материала также зависит от нескольких условий. При правильной обработке можно использовать деревянную и пластиковую вагонку, ПВХ панели или древесные плиты. Если балкон выходит на солнечную сторону, и окна не закрыты шторами, то лучше не выбирать панели с рисунком, так как через некоторое время орнамент начнет выгорать.

«Все деревянные детали нужно обрабатывать антисептиками и составами с гидрозащитными свойствами. Не используйте фанеру и гипсокартон: из-за влаги фанеру коробит, а даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет форму и начинает разводить грибок», — предупредил Васильев.

Ранее эксперт Валерий Метко рассказал, что в процессе поиска мастера для установки кондиционера стоит руководствоваться принципом сарафанного радио. Россиянам посоветовали узнать о хороших специалистах у знакомых и друзей, которые остались довольны работой.