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13:04, 20 июля 2023Россия

Годовалый ребенок бродил в одиночестве вдоль российской трассы и попал на видео

47News: годовалый ребенок бродил в одиночестве вдоль оживленной трассы в Ленобласти

Годовалый ребенок бродил в одиночестве вдоль оживленной трассы в Приозерском районе Ленинградской области. Мальчик попал на видео, кадры с места опубликовал портал 47News.

На появившемся видеоролике видно, как малыш в шортах, майке и панамке идет один, рядом с ним нет никого из взрослых. Затем из кабины мусоровоза выскакивает изумленный водитель, а из следовавшего за ним легкового авто выбегает женщина. Она уносит ребенка из опасного места.

«Даже не поняла, кто это был: мальчик или девочка, в таком была шоке. Просто побежала с ним к единственному дому, который был поблизости, стала кричать "чей ребенок". На крик из глубины двора вышла женщина, забрала малыша и удалилась», — поделилась автомобилистка.

Забравшая его женщина, по ее словам, была спокойна и заявила, что это ребенок ее сестры. Малыш заплакал, когда его передали тете.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти четвероклассник толкнул приятеля под машину, пострадавший оказался в реанимации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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