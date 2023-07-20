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15:39, 20 июля 2023Силовые структуры

Ветеран СБУ организовал продажу некачественной воды и отправлял выручку ВСУ

Ветеран СБУ организовал в Бердянске продажу некачественной воды для отправки денег ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Запорожской области пресекли продажу некачественной воды. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, находящийся на территории Украины бывший сотрудник украинского МВД, а позже СБУ ранее организовал незаконный бизнес в городе Бердянск. Через нанятого сотрудника он продавал воду из собственной скважины, качество которой не соответствовало нормам, а выручку от продаж отправлял на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Проданная вода привела к пищевому отравлению нескольких горожан. Главный инженер горводоканала Бердянска Владислав Дубовик рассказал, что независимый анализ воды из скважины показал превышение в ней содержания аммиака, цинка и свинца.

3 июля сообщалось, что в Бердянске заподозрили 30-летнего местного жителя в вербовке и склонении россиян к совершению террористического акта.

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    Владимир Седов
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